Nederland blijft aan kop UEFA-coëfficiëntenranking

De overwinningen van Ajax in de Champions League op Borussia Dortmund, AZ in de Conference League tegen Cluj en Feyenoord in de Conference League tegen Union Berlin leverden in totaal 1,2 punten op voor de ranking. PSV droeg met het gelijkspel tegen AS Monaco 0,2 punten bij, terwijl Ajax voor een bonuspunt zorgde door overwintering in de Champions League veilig te stellen. In navolging van Ajax liggen AZ en Feyenoord op koers om overwintering te bewerkstelligen, terwijl ook PSV en Vitesse nog volop kansen hebben op een vervolg in Europa.

Bekijk ook: Opluchting in Berlijn voor Feyenoord

Door de aanhoudend goede prestaties van de Nederlandse clubs dit seizoen ziet het er op de vijfjaarsranking op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld steeds beter uit voor Nederland. Op dit moment staat Nederland nog zevende op die vijfjaarsranking met een ruime achterstand op nummer zes Portugal.

Omdat het Europese rampjaar 2017/2018 na volgend seizoen wegvalt, staat Nederland op de ranking voor de verdeling van de tickets in het seizoen 2023/2024 virtueel zesde en daarmee zou Nederland onder andere twee clubs direct mogen inschrijven voor de Champions League. Zo ver is het allemaal nog niet, want daarvoor zullen de Nederlandse clubs in het restant van het huidige seizoen én komend seizoen op hoog niveau moeten blijven presteren in Europa.