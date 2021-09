Oppermachtig Ajax doet uitstekende zaken in Champions League

Voorafgaand aan het duel was de grote vraag wie er als aanvallende middenvelder zou beginnen. Aangezien Davy Klaassen is hersteld van een liesblessure stond Ten Hag voor de moeilijke keuze tussen hem of Steven Berghuis. Het werd uiteindelijk laatstgenoemde.

Besiktas begon zwaar gehavend aan de wedstrijd in Amsterdam. De club wordt geteisterd door een blessuregolf, waardoor onder meer oud-PSV’er Atiba Hutchinson en oud FC Barcelona middenvelder Miralem Pjanic dinsdagavond niet van de partij waren.

Berghuis

In een kolkende Johan Cruijff ArenA ontsnapte Ajax binnen tien minuten aan een tegengoal. Michy Batshuayi wist zich aan de aandacht van de defensie van de Amsterdammers te onttrekken en uit te halen. Zijn schot belandde echter tegen de binnenkant van de paal en dus kon de ploeg van Ten Hag opgelucht ademhalen.

Aan de andere kant was het kort daarop ook bijna raak. Antony kreeg de bal mee via Berghuis, maar de Braziliaan zag zijn schot net voorlangs gaan. Niet veel later viel de openingsgoal alsnog. Berghuis betaalde het vertrouwen van Ten Hag uit en schoot Ajax na een uitstekende actie van Dusan Tadic op voorsprong.

Steven Berghuis betaalde het vertrouwen van Erik ten Hag uit. Ⓒ HH/ANP

Op slag van rust verdubbelde Sébastien Haller de score. Nadat de Ivoriaanse spits eerst een gigantische kans om zeep had geholpen, was hij even later wel trefzeker. Na een goede voorzet van Berghuis kon Haller de bal binnenlopen en hielp hij Ajax nog voor rust op rozen.

De Amsterdammers begonnen wat rommeliger aan de tweede helft en hadden meer moeite met druk zetten. Een kwartier na rust dacht Kenan Karaman zelfs de aansluitingstreffer binnen te schieten, maar scheidsrechter Benoît Bastien keurde de treffer af, omdat Karaman een duw had uitgedeeld aan Jurriën Timber.

Toch is Ajax geen moment echt in de problemen geweest tegen de Turken en met de tweede overwinning op zak hebben de Amsterdammers uitstekende zaken gedaan in de Champions League.