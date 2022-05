Voetballer Jody Lukoki (29) overleden

Zijn laatste werkgever FC Twente heeft met ontsteltenis kennis genomen van het overlijden van de door Ajax opgeleide aanvaller. „Het is ongelofelijk. Op deze jonge leeftijd. Zo triest. Dit is echt verschrikkelijk. We leven mee met zijn familie en vrienden”, aldus technisch directeur Jan Streuer.

Lukoki doorliep de jeugdopleiding van Ajax en bereikte ook het eerste. Ondanks dat hij ruim dertig officiële wedstrijden speelde voor de Amsterdammers brak hij nooit echt door. Na een verhuurperiode aan Cambuur speelde hij nog voor PEC Zwolle, Ludogorets, Malatyaspor en FC Twente, waar hij door een gescheurde kruisband nooit een wedstrijd in het eerste speelde alvorens zijn contract in de Grolsch Veste afgelopen februari werd ontbonden. De drievoudig international van de Democratische Republiek Congo zat in de laatste fase van het herstel van zijn kruisbandblessure.