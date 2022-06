Fleur Jong zorgt voor zeldzaamheid bij FBK Games: ’Topsporthart wilde dit’

„Mijn topsporthart wilde dit, maar het is ook mijn persoonlijke wens: laten zien wat er kán en op die manier een voorbeeld zijn voor de rest van de maatschappij”, vertelde Jong, die op dubbele blades springt. „En dat tijdens een grote wedstrijd in eigen land, het leukste dat er is.” De valide wereldtoppers keken even op toen ze de ’nieuwkomer’ ontmoetten. Jong: „Ik heb me vooraf wel even voorgesteld, zij hadden uiteraard geen idee wie ik ben en ik wist wel wie zij zijn. Het was leuk en het ging vooral over verspringen.”

Jong verbeterde haar persoonlijke en wereldrecord onlangs nog tot 6.23 meter en kwam in Hengelo tot 6.15 meter, waarmee zij zesde werd. Achter Mihambo, de Duitse winnares, die een afstand van 6.79 meter overbrugde. „Door de omstandigheden was het een uitdagende wedstrijd. Daar heb je geen invloed op, dus het was rustig blijven en zorgen dat je wereld heel klein is. Ik was heel tevreden met het resultaat. Missie geslaagd? Missie goed gestart.” Jong neemt deze week deel aan de Grand Prix in Parijs, dan bij de paralympiërs.