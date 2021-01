Haase een zege af van hoofdtoernooi Australian Open, Griekspoor klaar

Woensdag neemt Haase het in de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi op tegen de Fransman Quentin Halys, de mondiale nummer 206. Zelf bezet Haase plek 198 op de wereldranglijst.

Haase deed van 2010 tot en met 2019 tien keer op een rij mee aan de Australian Open. In 2011 haalde hij de derde ronde. Vorig jaar reisde hij niet af naar Melbourne omdat hij was afgezakt op de wereldranglijst.

Griekspoor

Tallon Griekspoor doet volgende maand niet mee aan de Australian Open. De nummer 155 van de wereld moest in de tweede kwalificatieronde na een goede start zijn meerdere erkennen in de Australiër John-Patrick Smith. Het werd in 2-6 6-3 6-4 voor de mondiale nummer 315.

De 24-jarige Griekspoor plaatste zich vorig jaar in Melbourne voor de eerste keer in zijn loopbaan voor het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. In de eerste ronde van de Australian Open verloor hij toen van de Amerikaan Taylor Fritz.

Van de Zandschulp

Eerder op de dag verzekerde Botic van de Zandschulp zich net als Haase van een plek in de derde en laatste kwalificatieronde. Hij treft de Fransman Mathias Bourgue met als inzet een plek in het hoofdtoernooi, dat pas op 8 februari begint.

Botic van de Zandschulp Ⓒ ANP/HH

Lesley Pattinama-Kerkhove uitgeschakeld

Lesley Pattinama-Kerkhove kan deelname aan de Australian Open vergeten. De Nederlands kampioene verloor in Dubai in de tweede ronde van de kwalificaties voor het grandslamtoernooi in twee sets van de Oekraïense Lesia Tsoerenko (3-6 2-6).

De kwalificaties voor de Australian Open worden niet in Melbourne gespeeld in verband met de strenge quarantainemaatregelen in Australië. Het hoofdtoernooi, dat wel in Melbourne is, begint pas op 8 februari.