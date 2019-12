Michael van Gerwen stoot door op WK darts

Van Gerwen had de juiste focus vanaf de eerste drie pijlen, die onmiddellijk in een 180’er resulteerden, te pakken. In de eerste drie legs gooide Mighty Mike telkens een maximale score. De razendsnelle gooier Evans deed scorend zeker niet onder, maar moest de nummer 1 van de wereld in het slotstuk toch laten lopen: 3-2 in legs.

In het vervolg van de wedstrijd bleef Van Gerwen in een hoge versnelling spelen en gaf zijn Britse opponent daarmee al vrij snel het nakijken. Het tweede bedrijf werd met 3-1 in legs binnengehengeld. De 29-jarige Evans speelde zeker niet slecht, maar tegen het geweld van de regerend wereldkampioen was hij gewoonweg niet opgewassen. Van Gerwen stond uiteindelijk geen set af. Dat scheelde overigens weinig, want Evans miste in nummer 3 enkele setpijlen. Vervolgens gooide Van Gerwen wel dubbel 1 uit. Daarna was het verzet definitief gebroken.

Van Gerwen had bij zijn eerste optreden, inmiddels ruim een week geleden, in Alexandra Palace al Jelle Klaasen uitgeschakeld. De 30-jarige Vlijmenaar behaalde in die partij zeker niet zijn beste niveau, maar won uiteindelijk wel met 3-1 in sets. Na de kerstdagen vervolgt Van Gerwen zijn weg op het WK met een confrontatie tegen Stephen Bunting.

Danny Noppert uitgeschakeld

Danny Noppert werd zondagavond in de derde ronde uitgeschakeld. De 28-jarige Fries verloor met 2-4 in sets van de Belg Kim Huybrechts. Jeffrey de Zwaan kan zich maandagavond nog als enige landgenoot bij Van Gerwen bij de laatste zestien voegen. De ex-protegé van Raymond van Barneveld moet zien af te rekenen met Dave Chisnall, de nummer 10 van de wereld.

Bekijk ook: Noppert op WK darts ten onder tegen Huybrechts

UITSLAGEN

Zondag 22 december (vanaf 13.30 uur)

Jonny Clayton - Stephen Bunting (derde ronde) 0-4

Darius Labanauskas - Max Hopp (derde ronde) 4-2

Nathan Aspinall - Krzysztof Ratajski 4-3

Zondag 22 december (vanaf 20.00 uur)

James Wade - Steve Beaton 2-4

Kim Huybrechts - Danny Noppert 4-2

Michael van Gerwen - Ricky Evans 4-0