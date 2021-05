Klassieker Feyenoord-Ajax in handen van Danny Makkelie

Voetbal

Danilho Doekhi in beeld bij Atalanta en Newcastle

Er lonkt een mooie klapper op de transfermarkt voor Vitesse. Verdediger Danilho Doekhi, die aan een sterk seizoen bezig is, heeft de interesse gewekt van meerdere buitenlandse clubs. Zo is er serieuze interesse in Doekhi van het Engelse Newcastle United en Serie A-club Atalanta Bergamo.