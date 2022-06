Mexico zonder eredivisionisten ruim langs Menzo’s Suriname

Bij Suriname stonden onder andere Diego Biseswar, Ryan Donk, Shaquille Pinas, Yanic Wildschut, Kelvin Leerdam, Dion Malone, Calvin Mac-Intosh en Warner Hahn in de basis. Die laatste kon al na drie minuten de bal uit zijn doel halen, toen Israel Reyes uit de draai binnenschoot. Vlak voor de pauze was het voor de tweede keer raak, dit keer scoorde Henry Martín vanaf de strafschopstip.

In de tweede helft kwamen er met Jeredy Hilterman, Florian Jozefzoon en Roland Alberg nog meer ex-Eredivisionisten in de ploeg. Suriname was met deze nieuwe krachten een paar keer gevaarlijk, maar toch was het enkel Mexico dat doel wist te treffen. Erick Sánchez schoot vdiep in de blessuretijd de 3-0 eindstand tegen de touwen.

Zowel Ajacied Edson Álvarez als PSV'er Érick Gutiérrez speelde geen minuut voor Mexico. Beide spelers zaten zelfs niet op de bank.