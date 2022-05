Premium Het beste van De Telegraaf

Deen één van de grote namen tijdens het Dutch Open Golfer Thomas Björn over Ryder Cup-stress en Virgil van Dijk: ’Geen spijt van mijn tatoeage’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Thomas Björn poseert in 2018 met de Ryder Cup in het door hem zo geliefde stadion van Liverpool. Ⓒ Getty Images

CROMVOIRT - Thomas Björn (51) is vanaf donderdag één van de grote namen tijdens het Dutch Open in Cromvoirt. In zijn beste tijd stuitte hij regelmatig op een fenomenale Tiger Woods, die hem de baas was in het Britse Open in 2000. Björn heeft vijftien zeges op de Europese Tour en won vier Ryder Cups. De Deense Liverpool-fan noemt Virgil van Dijk ’sensationeel goed’, praat over zijn herinneringen aan Nederland, over de immense stress tijdens de Ryder Cup 2018 en zijn daaropvolgende ’impulsieve’ tatoeage. Thomas Björn wil na alle superlatieven van vorig jaar zelf wel eens zien hoe mooi Bernardus in Cromvoirt is. De Deense golfer kreeg na de editie in 2021 van zijn collega’s te horen hoe sensationeel het Dutch Open was. „Ik hoorde van veel spelers hoe fantastisch de baan en faciliteiten waren. Dat is wel een reden dat ik hier graag wilde spelen.”