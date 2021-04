Ritzege nummer vier voor Mark Cavendish; dominant Groupama wint weer in Valencia

De wind maakte er weer een spektakelstuk van. Maar de ploegen van de spurters behielden de controle en dat was in het voordeel van Cavendish. Alpecin-Fenix - het team van Jasper Philipsen - probeerde nog wel klassementsman Jay Vine in stelling te brengen, maar de Australische Zwift-renner kwam in de slotfase helaas ten val.

In de spurt bleek Cavendish dus de sterkste, terwijl Diaz de eindzege veiligstelde.

Groupama-FDJ eindigt ook met winnen in Valencia

De Zwitserse wielrenner Stefan Küng heeft de Ronde van Valencia gewonnen. Zijn ploeggenoot Arnaud Démare zegevierde in de slotrit. Hij klopt Jon Abersturi in de sprint.

De Franse kampioen bezorgde Groupama-FDJ in de massasprint de vierde dagzege in de vijfdaagse rittenkoers. Alleen Enric Mas (Team Movistar) wist er een weg te kapen voor de neus van de Franse ploeg.

De laatste etappe was een korte rit naar Valencia, waarin de leiderstrui van Küng niet meer in gevaar kwam. De Zwitser hielp zelfs bij het aantrekken van de sprint voor Démare, die eerder al de tweede etappe had gewonnen. Hun Australische ploeggenoot Miles Scotson zegevierde in de eerste rit.

Kung won zaterdag de individuele tijdrit over ruim 14 kilometer en nam de leiding in het klassement over van Mas, die onderweg te maken kreeg met een lekke band. De Zwitser, Europees kampioen tijdrijden en vorig jaar derde bij de WK, had in het eindklassement 6 seconden voorsprong op de Portugees Nelson Oliveira. Mas eindigde als derde op 36 tellen.