Ritzege nummer vier voor Mark Cavendish in Turkije

De wind maakte er weer een spektakelstuk van. Maar de ploegen van de spurters behielden de controle en dat was in het voordeel van Cavendish. Alpecin-Fenix - het team van Jasper Philipsen - probeerde nog wel klassementsman Jay Vine in stelling te brengen, maar de Australische Zwift-renner kwam in de slotfase helaas ten val.

In de spurt bleek Cavendish dus de sterkste, terwijl Diaz de eindzege veiligstelde.