’Vrouw met stoeltje in Formule 1 iets dichterbij’

„Het is iets realistischer dan een jaar of twee geleden”, aldus Chadwick in een interview met The Guardian. „Wanneer je denkt dat je autocoureur wil worden dan denk je uiteraard ook meteen dat je in de Formule 1 wil racen.”

Als ontwikkelingscoureur is Chadwick verbonden aan de Williams Racing Driver Academy. Ze verricht in de Formule 1-simulator van renstal Williams het nodige testwerk.

Chadwick denkt dat ze door de stijgende aandacht voor vrouwen in de autosport meer kans heeft ooit zelf in de Formule 1 te rijden. „Vervolgens zeg je dat je nooit denkt dat het echt gaat gebeuren. Het is nog steeds een beetje ’gek’ om te denken dat het op een dag wel mogelijk zal zijn.”

„Zelfs nu ik verbonden ben aan het Williams F1 team moet ik me soms in de arm knijpen om te beseffen of dit echt is”, aldus Chadwick. Maar het is mijn ultieme doel. Ik maak me echter geen illusies, het zal enorm moeilijk worden om dat te bereiken.”