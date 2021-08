Remco Evenepoel woest op landgenoot: ’Lach jij me nu uit in mijn bakkes?’

De Belg was woest op zijn landgenoot Gianni Vermeersch uit de ploeg Alpecin-Fenix van ritwinnaar Tim Merlier. „Ik zit gewoon in de groep en jij komt schuin erdoor”, riep de boze Evenepoel na afloop. „Je moet niet weglopen maar je fout toegeven. Ga je me nu nog uitlachen in mijn bakkes? Och jongen.”

Saillant detail is dat eerder op de dag de Belgische selectie voor het EK bekend werd gemaakt. Hierin zijn Evenepoel en Vermeersch ploeggenoten en wordt Vermeersch geacht in dienst van Evenepoel te rijden. Het is voor de sfeer binnen de ploeg te hopen dat dit vuurtje voor 12 september, als het EK in Trento gereden wordt, geblust is.

Van Emden: ’Ik lag vijf dagen in het ziekenhuis door Vermeersch’

Evenepoel heeft na zijn tirade overigens steun gekregen van Jos van Emden. De coureur van Jumbo-Visma was niet te spreken over hoe Vermeersch met hem omging, nadat hij een zware val had veroorzaakt in de voorbije Giro d’Italia. „Vermeersch een fout toegeven? Hij belde mij op - toen ik in het ziekenhuis lag - omdat ik in de krant zei dat ik vond dat hij moest bellen. Het eerste dat hij zegt is: ’Wil je mijn carrière kapot maken?’ Daarna nooit meer wat van hem gehoord. Ik lag vijf dagen in het ziekenhuis door hem.”