Legendarische Match of the Day-commentator John Motson (77) overleden

Motson is een legendarische voetbalstem over het Kanaal. Hij coverde onder meer tien WK’s, tien EK’s en 29 Cup Finals voor de BBC.

’Motty’ begon in 1971 te werken voor het beroemde Match of the Day, drie jaar nadat hij als freelancer was gestart bij BBC Radio Sheffield, en leverde commentaar bij zowat 2500 wedstrijden op televisie. In 2018 ging hij met pensioen.

Gamers zullen hem echter kennen als de man die jaren de commentaarstem was in de FIFA-games van EA Sports. Van FIFA 96 tot en met FIFA 05 was hij de hoofdcommentator in de games, bijgestaan door onder andere Ally McCoist en Mark Lawrenson.