Geweldige overwinning Botic van de Zandschulp in Davis Cup

,,Volgens mij speelde ik bijna perfect. Dit is één van mijn beste wedstrijden ooit”, sprak een trotse Van de Zandschulp na afloop op de baan. Hij kende in de zomer een mindere periode, maar een week rust voor de Davis Cup heeft hem goed gedaan.

Het dubbelspel moet vanavond de beslissing brengen in het duel dat in de Emirates Arena wordt afgewerkt. Nederland had eerder in groep D met 2-1 gewonnen van Kazachstan. Groot-Brittannië had de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van het team van de Verenigde Staten. De beste twee landen in de groep strijden eind november om de eindzege in de Davis Cup.

Tallon Griekspoor redt het niet. Ⓒ Reuters

Griekspoor

Nederland kwam eerder op achterstand omdat Tallon Griekspoor in twee sets verloor van Daniel Evans: 6-4 6-4. De 32-jarige Evans is de nummer 25 van de wereldranglijst. Griekspoor staat op plaats 48. Tot 4-4 in de eerste set ging het gelijk op, daarna verloor Griekspoor de grip en liep het duel bij hem weg.

Van de Zandschulp nam met de zege op Norrie revanche op zichzelf en op de Brit. Een maand geleden kreeg hij in Montreal nog een stevig pak op de broek van de halvefinalist op Wimbledon. In Glasgow waren de rollen omgekeerd.

Geweldige eerste set

Van de Zandschulp domineerde met zijn zware klappen vanuit het achterveld. In de eerste set had Norrie weinig te vertellen. De 26-jarige Nederlander sloeg 23 winners, waaronder 10 aces. In de beslissende game kwamen die telkens op het goede moment.

Briljant vervolg

In de tweede set gingen alle registers open bij Van de Zandschulp, die simpelweg een klasse beter bleek dan zijn opponent. Met een geweldige dropshot en heerlijke lob pakte hij de dubbele breek en keek niet meer om.