Davidovich Fokina blijft verrassen in Monte Carlo

Davidovich Fokina had in de tweede ronde van het graveltoernooi al voor een stunt gezorgd door Novak Djokovic, de aanvoerder van de wereldranglijst, te verslaan. In de kwartfinales won hij van de Amerikaan Taylor Fritz, vorige maand winnaar van de masters van Indian Wells.

Davidovich Fokina speelt in Monte Carlo zijn eerste finale op de ATP Tour. De 22-jarige Spanjaard haalde vorig jaar al de kwartfinales in Monte Carlo en bereikte ook de laatste acht op Roland Garros.

In de finale neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen titelverdediger Stefanos Tsitsipas uit Griekenland en Alexander Zverev, de Duitse nummer 3 van de wereld.