Davidovich Fokina blijft verrassen in Monte Carlo, Rojer klaar in dubbelspel

Davidovich Fokina had in de tweede ronde van het graveltoernooi al voor een stunt gezorgd door Novak Djokovic, de aanvoerder van de wereldranglijst, te verslaan. In de kwartfinales won hij van de Amerikaan Taylor Fritz, vorige maand winnaar van de masters van Indian Wells.

Davidovich Fokina speelt in Monte Carlo zijn eerste finale op de ATP Tour. De 22-jarige Spanjaard is de eerste ongeplaatste finalist in Monte Carlo sinds de Serviër Dusan Lajovic in 2019. De laatste ongeplaatste winnaar van het graveltoernooi in het prinsdom was de Oostenrijker Thomas Muster in 1992.

Tsitsipas kan titel prolongeren in finale Monte Carlo

Tennisser Stefanos Tsitsipas kan zondag zijn titel prolongeren in de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo. In de halve finale was de Griek in twee sets te sterk voor Alexander Zverev, de Duitse nummer 3 van de wereld. Het werd 6-4 6-2 voor Tsitsipas.

„Het was een goede wedstrijd. Ik ben blij met het tennis dat ik heb laten zien”, zei Tsitsipas, die het graveltoernooi vorig jaar won. „Natuurlijk zou dat de kers op de taart zijn. Maar ik heb in de finale een sterke tegenstander. Hij heeft zichzelf flink verbeterd en dat zal ik in mijn achterhoofd houden, zodat ik het beste uit mezelf haal.”

In de finale neemt Tsitsipas het op tegen Alejandro Davidovich Fokina. De 22-jarige Spanjaard plaatste zich voor de eindstrijd door de Bulgaar Grigor Dimitrov in drie sets te verslaan. Het werd 6-4 6-7 (2) 6-3 voor Davidovich Fokina, die zijn eerste finale op de ATP Tour gaat spelen. „Ik ben ontzettend blij dat ik de finale heb gehaald, het is een droom die uitkomt. In de finale ga ik mijn best doen, maar vooral ook genieten”, zei de Spanjaard.

De finale begint zondag om 14.30 uur.

Rojer uitgeschakeld in halve finales masterstoernooi Monte Carlo

Jean-Julien Rojer en zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo. De 40-jarige Nederlander en Arévalo werden in de halve finales uitgeschakeld door Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. De Colombianen wonnen in twee sets: 7-5 6-3.

In februari wonnen Rojer en Arévalo twee ATP-titels op rij. Ze schreven toen de toernooien van Dallas en Delray Beach op hun naam. Eind februari verloren Rojer en Arévalo de finale in het Mexicaanse Acapulco.