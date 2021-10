Voetbalwaanzin in Marseille: fan breekt counter van Lionel Messi af

Premium Sport

Verbijstering na enorme nederlaag Manchester United: ’Hij was een wandelende ramp’

Het had een kraker in de Premier League moeten worden, maar daar was uiteindelijk geen seconde sprake van. Liverpool veegde de vloer op Old Trafford compleet aan met Manchester United en de afstraffing voor The Reds was gigantisch: 0-5. De Britse media zijn een dag na de nederlaag nog steeds verbijs...