Voorzitter Internazionale: ’Christian Eriksen wil snel terugkeren’

„Het gaat veel beter met hem. Hij heeft de ploeg gerustgesteld en zei dat hij snel zal terugkeren”, aldus Giuseppe Marotta voor de camera van Sky Sport.

De wedstrijd in groep B lag een uur en drie kwartier stil en werd uiteindelijk om 20.30 uur hervat. Dat gebeurde omdat de Deense selectie vanuit de kleedkamer met Eriksen had gesproken.

Eriksen zakte zaterdagavond tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland kort voor rust in elkaar, waarna hij op het veld gereanimeerd werd. Nadat hij in het ziekenhuis was gestabiliseerd en met contact had gehad met zijn ploeggenoten, werd de wedstrijd na ruim anderhalf uur weer hervat.

Denen schrappen voor zondag training en media-activiteiten

De Deense nationale ploeg de voor zondag geplande training geschrapt. Dat heeft de Deense voetbalbond zondagochtend bekendgemaakt. Ook alle media-activiteiten gaan niet door.

Denemarken komt donderdag weer in actie. Dan is in Kopenhagen België de tegenstander.