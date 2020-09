Max Verstappen start bij Grand Prix van Rusland als tweede

Verstappen voorspelde vrijdag al dat een derde plaats tijdens de kwalificatie niet zomaar even komt aanwaaien. Het is ook niet de favoriete baan van Verstappen, die in Rusland nog nooit op het podium stond. Dat geldt overigens voor heel Red Bull Racing in Sotsji, waar sinds 2014 wordt geracet. Echter zat Verstappen er met zijn voorspelling flink naast, in positieve zin.

Een uur voordat de kwalificatie begon stapelden zich wat donkeren wolken op boven het circuit van Sotsji. Tijdens Q1 bleef het droog, maar bij de sessie erna riep Sergio Pérez (Racing Point) over de boordradio dat hij lichte regenval ervoer. De overige coureurs leken nergens last van te hebben, al overschreed Lewis Hamilton een keer de track limits en balanceerde Valtteri Bottas ook op het randje van het overschrijden van de baan.

Weer rode vlag en drama voor Ferrari

Q2 was het eindstation voor Sebastian Vettel. De Duitser crashte een dikke twee minuten voor het einde van de sessie in zijn Ferrari. Hij gleed door over de kerb stones en belandde in de banden. Er was weinig van zijn rode bolide over, maar Vettel stapte ongeschonden zijn wagen uit. De rode vlag werd direct uit de kast gehaald.

Even was er de schrik dat ook Charles Leclerc de strijd vroegtijdig moest staken. De Ferrari-coureur reed vlak achter zijn teamgenoot toen die van de baan raakte. De neus van de wagen van Vettel lag op het circuit, waar Leclerc noodgedwongen vol overheen moest rijden. „Dat ging maar net goed...”, zuchtte hij. Leclerc kon verder en Vettel was zo netjes om de voorvleugel zelf van het circuit te verwijderen.

Strijd om pole

Hamilton kwam in Q2 goed weg. Zijn tijd werd immers geschrapt toen hij de track limits overschreed en na de rode vlag moest hij zijn rondje staken. Er stond dus geen tijd van de Brit op het scorebord, maar gelukkig voor hem stond er wel nog genoeg tijd op de klok om zich te plaatsen voor Q3, op het nippertje weliswaar. Leclerc haalde de laatste kwalificatiesessie niet.

In Q3 was Hamilton iedereen te snel af, dus opnieuw pole position voor de WK-leider. Verstappen pakte op de valreep verrassend nog de tweede plek. De Nederlander snelde in de laatste ronde langs Bottas, die vanaf de tweede startrij begint.

Hamilton en nog drie collega-coureurs moeten zich echter nog wel melden bij de stewards, voor het niet opvolgen van instructies van de racedirecteur in bocht 2. Mogelijk met een gridstraf tot gevolg, al lijkt die kans niet zeer aannemelijk met totaal vier coureurs die dan een straf moeten krijgen.

Vrije trainingen

Tijdens de vrije trainingen liet Verstappen respectievelijk de derde, zevende en zesde tijd noteren. Van harte ging het niet. Tijdens VT2 klaagde Verstappen nog over grip en had hij zelfs een ’momentje’, zonder grote gevolgen.

Bij de laatste vrije training werd wel duidelijk dat Mercedes de dienst zou gaan uitmaken in Rusland. Vooral Hamilton liet zien erg snel te zijn. Toen was de Brit maar liefst een seconde sneller dan Verstappen.

Race en programma

De race van zondag gaat om 13.10 uur Nederlandse tijd van start. Van de top 10 rijden alleen Verstappen en Bottas op de mediums. Hamilton start noodgedwongen op de softs.

Na de Grand Prix van Rusland reist het Formule 1-circus af naar Duitsland, maar eerst krijgen de coureurs een weekje rust. De Grand Prix van Eifel wordt op 9 tot en met 11 september verreden op de Nürburgring.

