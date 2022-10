FC Utrecht is Sparta in eigen huis de baas

FC Utrecht kende een droomstart, want na vijf minuten was het al raak voor de thuisploeg. Daishawn Redan knikte raak na een voorzet van Taylor Booth. Utrecht bleef ook in het vervolg van de eerste helft de meest dreigende ploeg. Hoewel de kansen zelden via goed voetbal tot stand kwamen, had Nick Olij nog een paar prima reddingen nodig om de schade te beperken.

Kort na rust was hij echter kansloos, toen Tasos Douvikas een hoekschop binnenknikte. Daarna kwam Sparta wel beter in het spel en zette het regelmatig Utrecht vast op de eigen helft. Toch kon doelman Vasilios Barkas de meeste pogingen naast kijken.

Toen de goede fase van de bezoekers was gaan liggen, sloeg Utrecht nog een keer toe. Olij verkeek zich volledig op een zwabberende knal van Sean Klaiber, die daarmee net zoals tegen Sportlust trefzeker was. Joshua Kitolano redde vervolgens nog wel de Rotterdamse eer.

Utrecht klimt door de zege naar de zevende plaats, al kan sc Heerenveen er later op de zondagavond voorbij als het wint van FC Volendam. Sparta blijft voorlopig zesde.