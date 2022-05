Everton blijft in Premier League na miraculeuze comeback

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Doelpunten van Michael Keane, Richarlison en Dominic Calvert-Lewin zorgden voor gigantishe opluchting op Goodison Park, waar Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank bleef.

Fans van de club uit Liverpool bestormden uit pure vreugde het veld nadat het laatste fluitsignaal had geklonken.

Aston Villa - Burnley 1-1

Wout Weghorst viel laat in bij Burnley en kon niet voorkomen dat zijn ploeg twee punten verloor bij Aston Villa. Burnley staat nog nét boven de degradatiestreep, maar heeft heeft evenveel punten als nummer achttien Leeds United. Ashley Barnes en Emiliano Buendia zorgden voor de treffers.

Chelsea - Leicester City 1-1

Ook Chelsea en Leicester deelden de punten. James Maddison zorgde voor een vroege voorsprong voor de bezoekers, maar Marcos Alonso zorgde voor rust nog voor de gelijkmaker. Hakim Ziyech speelde de hele wedstrijd voor The Blues.

Duitsland

Hamburger SV mag serieus hopen op een terugkeer in de Bundesliga. Het elftal van trainer Tim Walter won donderdag in het eerste duel om promotie/degradatie met 1-0 bij Hertha BSC. De Nederlandse middenvelder Ludovit Reis maakte het doelpunt in Berlijn.

De return in Hamburg is maandag. HSV heeft dan aan een gelijkspel genoeg voor promotie.

Hamburger SV eindigde in de Tweede Bundesliga als derde, achter kampioen Schalke 04 en Werder Bremen. Die twee clubs zijn al zeker van een terugkeer in de hoogste Duitse klasse. Hertha BSC, waar oud-Ajacied Jurgen Ekkelenkamp speelt, werd dit seizoen zestiende in de Bundesliga en moest daardoor de play-offs spelen.