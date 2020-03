Het is officieel: Olympische Spelen uitgesteld naar 2021

IOC-president Thomas Bach en de premier van Japan Shinzo Abe werden het dinsdag eens over het uitstellen van het grootste sportevenement ter wereld. De wereldwijde coronacrisis is de reden voor het verplaatsen van de Olympische Spelen.

De nieuwe data van de Spelen zijn nog niet duidelijk. Het grootste sportevenement ter wereld wordt volgens het IOC in ieder geval niet in 2020 gehouden. De Spelen stonden voor 24 juli tot en met 9 augustus van dit jaar op de rol. De Spelen van 2021 zullen qua naam wel gewoon de Spelen van 2020 blijven.

De olympische vlam, die vorig jaar arriveerde in Japan, blijft ook in het gastland van de Spelen. „Want in deze moeilijke tijden zijn de Olympische Spelen van Tokio een baken van hoop voor de wereld en de vlam het licht aan het einde van de tunnel”, aldus het IOC.

Bach had dinsdag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) een telefonisch onderhoud met de Japanse premier Shinzo Abe over het uitstellen van de Spelen. Daarin werd, na eerder overleg met alle andere betrokken partijen, officieel besloten om het evenement met een jaar uit te stellen.

Pound gaf al duidelijkheid

Het vooraanstaande IOC-lid Dick Pound liet in maandag in een interview al weten dat de Olympische Spelen zouden worden opgeschort. De druk op het Internationaal Olympisch Comité nam de afgelopen periode met de dag toe. Waar nagenoeg door elk sportevenement en elke voetbalcompetitie in de wereld een streep werd gezet, bleef het wachten op een besluit van Bach & co.

De roep tot uitstel vanuit de buitenwacht werd steeds luider. Het sterkste argument was natuurlijk telkens de gezondheid van alle mensen. Verder zou er ook geen sprake meer zijn van een eerlijk speelveld. In zwaar getroffen Europese landen zoals Italië en Spanje, maar zeker ook in Nederland, kon al niet tot nauwelijks meer worden getraind. Door de verschillende reisverboden en lockdowns waren ’out of competition’ dopingcontroles ook niet meer afdoende uit te voeren.

Canada nam het voortouw

Canada sprak maandag vervolgens als eerste land een boycot uit van de Spelen, zoals die voor komende zomer stonden gepland. Australië, Polen en Zwitserland volgden al snel. Vanuit Nederland kwam NOC*NSF niet met een dergelijke statement. De sportkoepel gaf wel aan dat als de gezondheid van de sporters niet kon worden gegarandeerd, dat TeamNL niet naar Japan zou afreizen.

Het sneeuwbaleffect was deze week niet meer te stoppen en het IOC kwam dinsdag dan ook definitief tot de conclusie dat de Olympische Spelen niet in 2020 kunnen plaatsvinden. Nu moet iedereen nog een jaar geduld hebben en hopen dat het coronavirus de komende maanden wordt ingedampt. De gezondheid van iedereen staat boven alles, dat beseft ook IOC net als alle andere olympiërs.