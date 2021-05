Olympique Lyon en Peter Bosz naderen elkaar

Voor Bosz zou het zijn vierde klus worden als trainer in het buitenland. Eerder was hij actief bij Maccabi Tel Aviv, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. Bij die laatste club werd hij in maart aan de kant gezet. Bosz zat niet bij de pakken neer, bruiste nog van de energie en hoopte snel weer elders aan de slag te kunnen gaan.

Dat lijkt nu dus in Frankrijk te gebeuren. Geen onbekende bestemming voor de oud-trainer van onder meer Ajax en Vitesse, want Bosz speelde tussen 1988 en 1990 voor SC Toulon. Als coach van Ajax stootte hij in 2017 ten koste van Lyon door naar de Europa League-finale.

De Franse club eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Ligue 1 en greep daardoor naast Champions League-deelname. Als Bosz zijn handtekening zet, weet hij in ieder geval dat hij niet zal samenwerken met Memphis Depay. De international van Oranje heeft zijn aflopende contract niet verlengd en vertrekt dus transfervrij.