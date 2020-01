Formule 1 moet zoeken naar nieuwe commercieel directeur

Bratches begon drie jaar geleden als commercieel directeur nadat Liberty Media eigenaar was geworden van de Formule 1. Samen met voorzitter Chase Carey en technisch directeur Ross Brawn vormde hij de bestuurstop van de koningsklasse van de autosport. Bratches haalde heel wat sponsoren en grote media-contracten binnen. Ook zorgde hij voor twee nieuwe races op de kalender: in Vietnam en Zandvoort. Na 35 jaar wordt in mei weer de Grote Prijs van Nederland verreden op het circuit door de duinen.

„Sean blijft altijd onderdeel van de Formule 1-familie, gelukkig kunnen we gebruik blijven maken van zijn adviezen en wijze raad”, aldus Carey, die voorlopig het takenpakket van Bratches overneemt.