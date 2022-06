Lieke Martens volgt Messi van Barcelona naar Paris Saint-Germain

Lieke Martens. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Lieke Martens (29) is met ingang van komend seizoen speelster van Paris Saint-Germain. De Nederlandse voetbalster komt over van FC Barcelona en tekent in de Franse hoofdstad een contract voor drie jaar.