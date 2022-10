RKC wint doelpuntrijk duel van tiental Groningen

FC Groningen moest het tegen RKC Waalwijk zonder vier verdedigers stellen. Liam van Gelderen, Yahya Kalley en Marin Sverko ontbraken vanwege een blessure en Neraysho Kasanwirjo meldde zich ziek.

De Groningse defensie werd in de openingsfase ook een paar keer getest, maar ontsnapte daarbij een paar keer. Aan de andere kant was het na een klein kwartier wel raken, nadat Tomas Suslov en de VAR scheidsrechter Martin van den Kerkhof naar de kant riep. Hij kende de thuisploeg een strafschop toe, die door Ricardo Pepi werd benut.

Tien minuten voor rust kwam er ook een strafschop aan de andere kant. Radinio Balker kreeg bovendien rood voor het neerleggen van Roy Kuipers, waardoor de verdediging van FC Groningen nog verder werd uitgekleed. Doelman Michael Verrips zat er dichtbij, maar kon de inzet van Dario Van den Buijs niet keren.

De overtalsituatie leidde na een uur tot de voorsprong voor de Brabanders. De bal caramboleerde wat gelukkig voor de voeten van Mika Biereth, die vervolgens raak schoot. Toch gaf Groningen zich niet gewonnen. Pepi combineerde knap met Florian Krüger en haalde vervolgens de trekker over.

Lang kon het thuispubliek daar niet van genieten. Na een schitterende pass van Ilias Bel Hassani was het andermaal Biereth die het net liet bollen. De spits gaf Yassin Oukili even later de kans om de wedstrijd te beslissen, maar de invaller schoot de bijna niet te missen kans wild en hoog over. Het maakte voor de puntenverdeling niet uit, want Groningen had het niet in zich om nog een keer gelijk te maken.