Transfer Georginio Wijnaldum officieel: eerste Oranje-international die tekent in Saoedi-Arabië

Bij het door Steven Gerrard gecoachte Al Ettifaq treft hij met de Engelsman Jordan Henderson een voormalig teamgenoot van Liverpool.

Wijnaldum verkaste in 2021 van Liverpool naar Paris Saint-Germain. Die club verhuurde hem het afgelopen seizoen aan AS Roma waar een beenbreuk hem lang aan de kant hield. Na terugkeer in Parijs vroeg hij afgelopen zomer om ontbinding van zijn contract omdat hij geen zicht had op speeltijd. PSG werkte daar niet aan mee en mikte op een transfersom voor de 32-jarige middenvelder.

90-voudig international Wijnaldum maakt geen deel uit van de selectie voor de komende twee EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal.