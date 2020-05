Sport Kort: Naesen langer in dienst bij AG2R La Mondiale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Naesen langer in dienst bij AG2R La Mondiale

15.54 uur: De Belgische wielrenner Oliver Naesen heeft zijn contract bij AG2R La Mondiale met drie jaar verlengd. De Belgisch kampioen van 2017 is nu tot eind 2023 aan zijn ploeg verbonden.

De 29-jarige Naesen rijdt sinds 2017 voor AG2R La Mondiale. Hij werd vorig jaar tweede in Milaan-Sanremo en derde in Gent-Wevelgem. Bij de laatste Ronde van Vlaanderen kwam hij als zevende over de finish.

„Ik ben erg blij om nog drie seizoenen te verlengen”, reageert Naesen. „Het is een groot teken van vertrouwen van de ploeg. Waarom zou ik ergens anders gaan zoeken naar wat hier zo goed werkt? Onze groep verbetert elk jaar en zal in de toekomst nog beter worden. Ik ben erg ambitieus voor de komende seizoenen. Ik kan niet wachten om op 1 augustus weer aan het seizoen te beginnen, in een voor iedereen buitengewone situatie. Omdat de Tour de France plaatsvindt vóór de klassiekers, is het ideaal voor een renner zoals ik. De kalender is druk maar niet overbelast.”

Zaalvoetbal: Eredivisie gaat op de schop

13.43 uur: De Eredivisie in het zaalvoetbal krijgt vanaf komend seizoen een andere opzet. Het aantal ploegen in de hoogste klasse wordt uitgebreid van twaalf naar zestien en het seizoen wordt in twee delen geknipt, met aansluitend ook nog play-offs om het kampioenschap en om promotie/degradatie.

Vanuit de eerste divisie schuiven BE’79, Texel ’94, Leekster Eagles en ZVV Den Haag door naar de eredivisie. De zestien teams worden in het seizoen 2020-2021 verdeeld over vier poules. Die indeling gebeurt op basis van de resultaten in de laatste negen seizoenen.

De eerste fase van het seizoen bestaat voor elk team uit twaalf wedstrijden, tegen drie teams uit iedere poule. Na de eerste reeks gaan de bovenste zeven clubs van de stand spelen om een plek in de play-offs om de titel, de onderste zeven strijden tegen degradatie. De tweede fase van het seizoen bestaat voor iedere club uit veertien wedstrijden.

Naast de vrijdag en zaterdag komt de zondag erbij als nieuwe speeldag in de eredivisie. Vier competitierondes vinden op die dag plaats; twee in de eerste fase en twee in de tweede.

Biljarten: Snooker weer van start

11.30 uur Snooker wordt op 1 juni in Engeland hervat. Het eerste toernooi is de Champions League dat zonder publiek zal worden gehouden in de Marshall Arena in Milton Keynes. Alle spelers, staf en medewerkers worden getest alvorens ze de locatie mogen betreden en worden geïsoleerd gehouden totdat hun resultaten bekend zijn.

De Marshall Arena is gekozen als locatie omdat deze accommodatie alle faciliteiten ter plaatse heeft, wat betekent dat alle deelnemers aan het toernooi op het complex kunnen worden gehouden en alleen met toestemming het gebouw mogen verlaten.

Aan het toernooi zullen 64 spelers deelnemen, waaronder de huidige wereldkampioen Judd Trump. Het totale prijzenfonds is meer dan € 220.000.

Skiën: Italianen willen WK naar maart 2022 verplaatsen

De organisatoren van de WK alpineskiën in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo willen het evenement met een jaar verplaatsen. Ze verzoeken de internationale skibond de mondiale titelstrijd naar maart 2022 te verschuiven vanwege het coronavirus.

De burgemeester van de plaats in de Dolomieten wil de gezondheid van de sporters en toeschouwers niet in gevaar brengen. Hij sluit ook niet uit dat het coronavirus in de herfst van dit jaar opnieuw opleeft.

Als het WK pas in maart 2022 wordt gehouden, dan zou dat na de Olympische Spelen in China zijn. Cortina d’Ampezzo en Milaan mogen de Winterspelen van 2026 organiseren.

Italië is zwaar getroffen door het coronavirus, met al bijna 32.800 doden.

Tennis: Nieuw-Zeeland houdt competitie voor profspelers

08.20 uur: Nieuw-Zeeland start binnenkort met een tenniscompetitie voor proftennissers. De Nieuw-Zeelandse tennisbond heeft een Premier League opgezet die bestaat uit 112 partijen. De 24 deelnemende tennissers spelen in Auckland, zonder publiek op de tribunes. De partijen worden uitgezonden op Sky Sport en via YouTube.

„Trainen zonder doel is niets voor profs en competitief ingestelde atleten”, zegt directeur Christophe Lambert van de bond. „Deze Premier League biedt onze beste spelers de kans om een toernooi te spelen, zodat ze er straks klaar voor zijn als het profcircuit weer begint.”

Na een strikte lockdown van twee maanden worden in Nieuw-Zeeland de maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen versoepeld. Op de eilandengroep in de Grote Oceaan zijn 21 mensen overleden aan Covid-19. Het internationale tenniscircuit ligt in ieder geval tot 31 juli stil.

Nieuw-Zeeland heeft zelf geen proftennissers van naam. Tot de buitenlandse deelnemers behoort de Brit Cameron Norrie, nummer 77 van de wereld.