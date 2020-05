Sport Kort: Nieuw-Zeeland organiseert competitie voor proftennissers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Nieuw-Zeeland houdt competitie voor profspelers

08.20 uur: Nieuw-Zeeland start binnenkort met een tenniscompetitie voor proftennissers. De Nieuw-Zeelandse tennisbond heeft een Premier League opgezet die bestaat uit 112 partijen. De 24 deelnemende tennissers spelen in Auckland, zonder publiek op de tribunes. De partijen worden uitgezonden op Sky Sport en via YouTube.

„Trainen zonder doel is niets voor profs en competitief ingestelde atleten”, zegt directeur Christophe Lambert van de bond. „Deze Premier League biedt onze beste spelers de kans om een toernooi te spelen, zodat ze er straks klaar voor zijn als het profcircuit weer begint.”

Na een strikte lockdown van twee maanden worden in Nieuw-Zeeland de maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen versoepeld. Op de eilandengroep in de Grote Oceaan zijn 21 mensen overleden aan Covid-19. Het internationale tenniscircuit ligt in ieder geval tot 31 juli stil.

Nieuw-Zeeland heeft zelf geen proftennissers van naam. Tot de buitenlandse deelnemers behoort de Brit Cameron Norrie, nummer 77 van de wereld.