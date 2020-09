Column: Vraag spelers nooit wie ze als trainer willen

Wim Kieft Ⓒ Telegraaf

Ik heb me verbaasd dat de KNVB het gesprek is aangegaan met de internationals, of in ieder geval de spelersraad van Oranje over de aanstelling van de nieuwe bondscoach. Sowieso omdat je spelers nooit moet vragen wie zij als trainer voor de groep willen. Nog kwalijker is dat de KNVB geen plan B uit de kast kan trekken. De directie, met Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma, had allang moeten voorsorteren op het vertrek van Ronald Koeman. Met een goede, op alles voorbereide directie had de nieuwe bondscoach al tegen Polen en Italië op de bank moeten zitten.