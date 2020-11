Europa League: benauwde avond voor Peter Bosz

De Ghanese Nederlander Elton Acolatse leek de held te worden bij Hapoel. De geboren Amsterdammer maakte beide doelpunten voor de club uit Israël. Hij heeft er al vier gemaakt in de Europa League van dit seizoen.

Leon Bailey was met twee treffers belangrijk voor Leverkusen, dat door de winst op zes punten kwam in groep C en tweede staat achter Slavia Praag. Florian Wirtz scoorde ook voor de Duitsers en verdediger Or Dadia van Hapoel schonk Leverkusen een goal door de bal in eigen doel te werken.