Europa League: benauwde avond voor Peter Bosz, eerste nederlaag Milan

De Ghanese Nederlander Elton Acolatse leek de held te worden bij Hapoel. De geboren Amsterdammer maakte beide doelpunten voor de club uit Israël. Hij heeft er al vier gemaakt in de Europa League van dit seizoen.

Leon Bailey was met twee treffers belangrijk voor Leverkusen, dat door de winst op zes punten kwam in groep C en tweede staat achter Slavia Praag. Florian Wirtz scoorde ook voor de Duitsers en verdediger Or Dadia van Hapoel schonk Leverkusen een goal door de bal in eigen doel te werken.

Lille bezorgt opgeleefd AC Milan eerste nederlaag dit seizoen

AC Milan heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd verloren. De verrassende koploper uit de Italiaanse competitie ging donderdag in de Europa League met duidelijke cijfers ten onder tegen Lille, de huidige nummer twee uit Frankrijk: 0-3.

Het was voor Milan de twaalfde officiële wedstrijd sinds het voetbal halverwege september weer van start ging. Zowel in Europa (voorronden en hoofdtoernooi) als de competitie ging het het elftal van trainer Stefano Pioli uitstekend af. In de Serie A is de voorsprong op nummer twee Sassuolo na zes wedstrijden twee punten.

Lille maakte aan de ongeslagen reeks overtuigend een einde. De Turk Yusuf Yazici maakte alle doelpunten, waarvan de eerste uit een strafschop. Sven Botman had een basisplaats bij Lille en hij zorgde er met zijn ploeggenoten voor dat Zlatan Ibrahimovic niet tot scoren kwam. De Zweedse aanvaller werd na een uur spelen gewisseld.

In dezelfde poule verloor Celtic van Sparta Praag: 1-4. Lille leidt na drie speelronden met zeven punten, Milan is tweede met zes punten.