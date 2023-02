Premium Het beste van De Telegraaf

Interview met Mexicaanse stofzuiger van Eindhovenaren Erick Gutierrez: ’Het is tijd dat PSV kampioen wordt’

Door Jeroen Kapteijns

Erick Gutierrez heeft een helder doel met PSV. „Het wordt nu wel eens tijd om kampioen te worden.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Op het moment dat Erick Gutierrez in 2018 werd binnengehaald bij PSV als creatieve middenvelder en aangever van zijn grote vriend Hirving Lozano, had niemand kunnen denken dat hij zou uitgroeien tot een stofzuiger op het middenveld in de beste traditie van Willy van de Kerkhof. Aan de vooravond van de topper tegen Feyenoord raakte de Mexicaan vorige week bij de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles weer eens zijn basisplek kwijt, maar niemand hoeft raar op te kijken als het cement tussen de stenen van PSV in De Kuip toch een factor van belang wordt. Want Guti is opvallend vaak goed in grote wedstrijden.