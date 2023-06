Red Bull heeft Pérez fit voor kwalificatie en vrije training

„Checo is er. Hij voelt zich beter en is klaar voor de kwalificatiedag”, meldde Red Bull via Twitter. Pérez liet de mediaverplichtingen een dag eerder schieten „om er zeker van te zijn dat hij zo fit mogelijk is voor de race van dit weekeinde”, meldde het team eerder.

Pérez staat tweede in het kampioenschap achter tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen. Hij won de races in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, zijn Nederlandse teamgenoot won de overige zes races. Bij de Grand Prix van Oostenrijk wordt zaterdag de tweede sprintrace van dit jaar gereden. Pérez won de eerste sprintrace van dit jaar in Baku (Azerbeidzjan). Op vrijdag is er eerst een training en daarna de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag.

