Schaakkunsten van Max Euwe opnieuw onder de aandacht: ’Hij was een sieraad voor de sport’

UTRECHT - In de geschiedenis van het schaken telt Nederland slechts één wereldkampioen: Max Euwe lukte dat 88 jaar geleden, in 1935. Jan Timman, die in Nederland het stokje overnam van Euwe, is daar nog steeds van onder de indruk en brengt met zijn nieuwe boek Max Euwe’s Beste Partijen de kunsten van de legendarische Amsterdammer nog een keertje onder de aandacht.

Hans Böhm (l.) en Jan Timman halen in de Utrechtse schaakclub De Rode Loper herinneringen aan hun eeuwige voorbeeld Max Euwe op. Böhm: „Euwe was een grootheid en een sieraad voor de sport.” Ⓒ FOTO THIJS ROOIMANS