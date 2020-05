’Bayern bereikt persoonlijk akkoord met Sané’

Volgens de Duitse sportkrant Bild heeft Der Rekordmeister een persoonlijk akkoord bereikt met de spelmaker van Manchester City, die ook Duits international is.

Terugkeer

De 24-jarige Sané zou in de Allianz Arena een contract voor vijf seizoenen tekenen, en daarmee terugkeren in de competitie die hij in 2016 verliet. Sané verruilde destijds Schalke 04 voor Manchester City, met wie hij de afgelopen jaren onder meer twee keer de Engelse landstitel en een keer de FA Cup won.

Bayern zou Manchester een transfersom betalen die ergens tussen de 40 en 60 miljoen euro uitkomt. Aan het begin van dit seizoen was Sané ook al onderweg naar Bayern, maar toen gooide een zware knieblessure roet in het eten van de sierlijke linkspoot. Sané miste daardoor onder meer ook het EK-kwalificatieduel met Oranje, dat in Hamburg met 4-2 te sterk was voor de Duitsers.

Ban uit Europa

De verbintenis van de geboren Essenaar loopt na dit seizoen nog één jaar door in het Etihad Stadium, waardoor het voor City een aantrekkelijk moment is om Sané te verkopen. Bovendien is de sportieve toekomst van The Citizens onzeker, omdat de UEFA de club wil uitsluiten voor Europees voetbal in de komende seizoenen.