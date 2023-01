Premium Het beste van De Telegraaf

Slechts vijf punten gepakt na winterstop PSV-trainer Van Nistelrooy aangeslagen: ’We krijgen klap na klap’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

EMMEN - PSV zit in een diepe sportieve crisis. Op bezoek bij degradatiekandidaat FC Emmen verloor de ploeg van de geplaagde trainer Ruud van Nistelrooy met 1-0, waardoor FC Twente en Ajax later deze week over PSV heen kunnen springen. In de vier Eredivisie-wedstrijden na de winterstop heeft PSV slechts vijf punten gepakt met als doelsaldo 3-3. De keuze om Cody Gakpo en Noni Madueke te verkopen en niet direct vervangers aan te trekken, pakt desastreus uit.