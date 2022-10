Ajax mist geblesseerde Rensch in Napels

Tegenover de afwezigheid van Rensch staat de terugkeer in de selectie van Jorge Sánchez. De Mexicaan is hersteld van de knieblessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield. Ajax trok Sánchez afgelopen zomer aan als concurrent van Rensch. Mogelijk start de Mexicaan woensdag in Napels in de basis nu de Oranje-international ontbreekt.

Naast Rensch ontbreekt alleen de al langer geblesseerde Turkse verdediger Ahmetcan Kaplan. Aanvoerder Dusan Tadic is geschorst, maar reist wel met de ploeg mee naar Napels. De Serviër werd vorige week met twee gele kaarten van het veld gestuurd tijdens de met 6-1 verloren thuiswedstrijd tegen Napoli. De selectie bestaat uit 22 spelers.

Napoli mist Rrahmani

Centrale verdediger Amir Rrahmani van Napoli mist de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Ajax. De Kosovaar kampt met een blessure aan zijn linkerdijbeen, meldt de Italiaanse voetbalclub.

Rrahmani raakte geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Cremonese, dat negentiende staat in de Serie A. De verdediger stond dit seizoen acht keer in de basis in de Italiaanse competitie en deed mee in de voorgaande drie groepswedstrijden in de Champions League.

Hoe lang hij uit de running is, is niet bekend. Volgens Italiaanse media zou de 28-jarige verdediger ten minste drie weken aan de kant staan. Het revalidatieproces is inmiddels begonnen, zo meldt Napoli.

De koploper in de Italiaanse competitie speelt woensdag tegen Ajax om een plaats bij de laatste zestien in de Champions League. Napoli won de eerste drie groepswedstrijden en gaat met 9 punten aan kop in groep A. Vorige week bezorgden de Italianen Ajax in Amsterdam de grootste Europese nederlaag ooit: 1-6.