Rummenigge: ’Voetbal in meer rationele en stabiele wereld brengen’

„In het verleden zijn de clubs jaar in jaar uit met steeds grotere economische risico’s geconfronteerd”, stelt Rummenigge.

„Parallel daaraan zijn de uitgaven aan de spelerskant gestegen, voor afkoopsommen, salarissen en provisies aan spelersmanagers. Wanneer de coronacrisis eindelijk is bedwongen, is dat een goed moment om daarover na te denken en met elkaar over te spreken. We moeten gezamenlijk oplossingen bedenken die het voetbal weer in een meer rationele en stabiele wereld kunnen brengen. Een Europees debat kan daarvoor zorgen.”

Rummenigge gaf eerder al aan dat hij door alle onzekerheid en gemiste inkomsten bij de clubs vanwege de coronacrisis een rustige transferzomer verwacht. „Voor de eerste keer in 25 jaar zullen de afkoopsommen dalen.”