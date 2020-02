Ajax-fans gooien voorwerpen op veld van Getafe

Scheidsrechter Ruddy Buquet dreigde de wedstrijd te staken als dat nogmaals gebeurt.

Meegereisde fans van Ajax gingen in de fout nadat Deyverson de thuisclub in de 37e minuut op voorsprong had gebracht (1-0). De Braziliaan vierde zijn treffer een beetje provocerend voor de tribune met Nederlandse supporters. Hij leek te worden geraakt door een aansteker.

Ajax mocht vorig jaar november geen supporters meenemen naar Chelsea wegens ongeregeldheden rond het uitduel met Valencia.