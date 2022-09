Adam Yates naar ploeg Tadej Pogacar

Wielrennen

IJzersterke Tobias Foss verovert verrassend goud bij WK tijdrijden

Een ijzersterke Tobias Foss heeft voor een gigantische verrassing gezorgd door op knappe wijze de wereldtitel tijdrijden te veroveren. In het Australische Wollongong snelde de 25-jarige Noor die in teamverband voor Jumbo-Visma rijdt na ruim 34 kilometer in een tijd van 40:02.78 naar het goud. Hij is...