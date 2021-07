EK voetbal: Denemarken relaxed onder Engelse overmacht

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Waar Denemarken op EURO 2020 tot nu toe altijd gespeeld heeft in stadions waarin de Deense strijdliederen de overhand hadden, zal dat in de halve finale tegen Engeland op Wembley heel anders zijn. In Londen zal het Deense geluid het af moeten leggen tegen de overmacht van Engelsen. De Deense bondscoach Kasper Hjulmand hoopt als groot bewonderaar van Johan Cruijff echter van het nadeel een voordeel te maken. „Er zijn psychologische factoren die een rol spelen. Zij hebben veel supporters, maar zij hebben ook te maken met veel druk en hoge verwachtingen. Het gaat niet zo gemakkelijk worden voor hen. Wij moeten zien te profiteren van de druk die zij hebben.”