Na Malen ook Bergwijn terug op trainingsveld

PSV gooide zijn training vandaag open voor publiek. Daar was al te zien dat Malen een intensief individueel programma afwerkte. De spits hervatte halverwege vorige week al de buitentraining en lijkt op tijd te kunnen worden klaargestoomd voor het duel met SC Heerenveen (thuis) op 24 november.

Malen, de topscorer van de Eredivisie met tien doelpunten, kwam op 19 oktober tegen FC Utrecht voor het laatst in actie. Zijn ploeg verloor toen in De Galgenwaard met 3-0. Het was het begin van een slechte reeks van PSV, dat in deEeredivisie verloor van AZ (0-4) en Willem II (2-1) en tussendoor niet verder kwam dan 2-2 tegen Sparta Rotterdam. Uit de twee duels met LASK Linz in de Europa League pakte PSV slechts één punt (0-0 in Eindhoven, 4-1 in Linz).

Ver nadat Malen als laatste van de PSV-selectie naar binnen was gegaan, meldde ook Bergwijn zich op het veld voor een individuele sessie. De aanvaller is op de terugweg van een hamstringblessure.