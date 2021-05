Arjen Robben in tranen na glansrol: ’Ik kom van ver’

Het was voor de tweede keer dit seizoen dat Robben in de basis begon. De eerste keer, september vorig jaar tegen PSV, duurde zijn optreden slechts 30 minuten. Ditmaal bleef hij tot de 80e minuut in het veld.

Robben stond na afloop met tranen voor de camera van ESPN. De aanvaller werd door emoties overmand nadat hij na meerdere fysieke tegenslagen eindelijk belangrijk kon zijn. „Ik kom van ver, dit is wat ik wilde”, aldus Robben terwijl hij tevergeefs vocht tegen de tranen.

„Ik wil de club helpen en ik wil voetballen. Als het mag en het lukt, dan ben ik heel blij. Dit doet me veel. Het was een harde weg. Ik hoopte erop en ik had er meer van verwacht. Het was zwaar en moeilijk, maar ik ben blijven knokken. De beloning moest een keer komen. Ik heb als een kind plezier gehad en was ook nog belangrijk voor de ploeg.”

Arjen Robben speelde tegen FC Emmen zijn allereerste competitieduel op kunstgras. Ⓒ HH/ANP

Emmen had zich na vijf overwinningen en drie gelijke spelen in de laatste negen duels enigszins omhoog gewerkt, al is het gevaar van rechtstreekse degradatie nog zeker niet geweken. De ploeg van coach Dick Lukkien kreeg al meteen een goede kans via Sergio Peña, maar zag daarna Groningen regelmatig opstomen en na een klein halfuur de score openen. Bart van Hintum kopte raak uit een indraaiende vrije trap van Ramon Lundqvist: 0-1.

Arjen Robben was zichtbaar opgelucht dat hij eindelijk belangrijk kon zijn voor Groningen. Ⓒ HH/ANP

Na rust volgden de beslissende momenten van Robben en Da Cruz. In de 52e minuut schoof de oud-international de bal uit een vrije trap voor het doel waar de spits van dichtbij raak schoot. Dat scenario herhaalde zich tien minuten later. Ditmaal bereikte Robben de aanvaller met een steekpass, Da Cruz schoot ook nu raak. Vanaf de bank zag Robben de 18-jarige Paulos Abraham nog scoren: 0-4.