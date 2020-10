PSV overtuigt niet, maar wint wél van Fortuna Sittard

In de wetenschap dat de concurrentie punten had laten liggen begonnen de Eindhovenaren om 16.45 uur vol goede moed aan het treffen met de Limburgers. Een bliksemstart hielp daarbij, want al na vijf minuten was het raak. Eran Zahavi lanceerde Donyell Malen met een fraaie steekpass, en de voor Oranje geselecteerde aanvaller rondde feilloos af. Malen passeerde keeper Alexei Koselev en schoof beheerst binnen.

Semedo ongelukkig

Maar waar de snelle 1-0 de opmaat leek naar een doelpuntrijke wedstrijd, haperde de PSV-motor juist. Aan de overkant kreeg Fortuna een aantal uitstekende mogelijkheden, waar met name Lisandro Semedo een ongelukkige rol speelde. Een minuut na de 1-0 schoot hij van dichtbij over, en kort daarna stuitte hij in vrije positie op PSV-keeper Yvon Mvogo, terwijl breed leggen op Mats Seuntjens vrijwel zeker de 1-1 betekend zou hebben.

Lisandro Semedo had PSV pijn kunnen doen in Eindhoven. Ⓒ ANP

Semedo raakte nog een keer de lat en ook Sebastian Polter kreeg vanaf de linkerkant een prima kans op de 1-1. Wederom voorkwam Mvogo de gelijkmaker. PSV kwam niet tot heel veel kansen, maar zag voor rust een aantal keer een tweede treffer afgekeurd wegens buitenspel. Zowel Zahavi, Ryan Thomas als Malen zagen de vlag de lucht in gaan nadat ze hadden gescoord.

Geen Ihattaren

Zonder de veelbesproken Mo Ihattaren (die wegens een spierblessure in de wedstrijdselectie ontbrak) ging PSV na rust op jacht naar de 2-0. Maar Fortuna weerde zich kranig en gaf amper mogelijkheden weg. Malen kwam met een kopbal uit een corner (naast) nog het dichtst in de buurt.

Semedo was halverwege de tweede helft opnieuw dicht bij de 1-1, maar de aanvaller kon (gehinderd door Olivier Boscagli) niet voluit uithalen. De PSV’er had het shirt van zijn opponent lang vast, maar de bal werd door scheidsrechter Jeroen Manschot niet op de stip gelegd. Vijf minuten voor tijd besliste Noni Madueke uit een counter de wedstrijd.

