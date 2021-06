Belgische twijfels over Kevin De Bruyne en de verdediging

Kan de Belgische ploeg zich nog serieus titelkandidaat stellen dit EK? Ⓒ Getty Images

De harde beuk die Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger in de Champions League-finale uitdeelde aan Kevin De Bruyne dreunt ook na bij De Rode Duivels in de aanloop naar de EK-eindronde. Manchester City-middenvelder De Bruyne, die een gebroken neus en een scheurtje in de oogkas heeft opgelopen, is de grote blikvanger van het Belgische voetbal en belichaamt de hoop van onze Zuiderburen om dit jaar dan eindelijk die hoofdprijs te pakken met de gouden lichting.