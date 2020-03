Sven Kramer Ⓒ ANP

De droom van Sven Kramer is het streven van zijn coach Jan Orie. Ook over twee jaar heeft de record-wereldkampioen voldoende kwaliteiten om in Peking voor goud mee te doen. „Mits we hem dan gezond en stabiel hebben”, zegt de Westlandse oud-schaatser.