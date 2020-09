Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Valencia wint op bezoek bij Real Sociedad

21.12 uur: Maximiliano Gómez heeft Valencia aan een uitzege op Real Sociedad geholpen (0-1). Hij maakte in de 75e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij Valencia zat doelman Jasper Cillessen op de bank. Hij had de afgelopen weken last van een spierblessure. Valencia mag zich even koploper van La Liga noemen, met 7 punten uit vier duels. Real Sociedad heeft 2 punten minder. Real Betis kan de koppositie dinsdagavond al overnemen. De club uit Sevilla gaat op bezoek bij Getafe.

Barcelona en Atlético Madrid hebben pas 1 competitieduel gespeeld, omdat ze vorig seizoen nog lang actief waren in de Champions League. Real Madrid heeft twee duels achter de rug in La Liga.

Voetbal: Eindhoven en Roda delen punten na doelpuntrijk duel

20.56 uur: Roda JC heeft bij FC Eindhoven de vierde overwinning van het seizoen uit handen gegeven. De thuisploeg maakte vlak voor tijd 3-3 en pakte alsnog een punt.

De Limburgers komen door het gelijkspel op tien punten uit vijf duels, net als Telstar en sc Cambuur. Het nog ongeslagen NAC Breda heeft vijf punten meer. FC Eindhoven staat zevende met acht punten.

De thuisploeg kwam in de achtste minuut op 1-0 via Hugo Botermans. Daarna namen de bezoekers het initiatief met drie doelpunten in twaalf minuten tijd. Patrick Pflücke maakte een minuut na de openingstreffer gelijk. Enkele minuten later zette Roland Alberg Roda op voorsprong. In de 20e minuut mocht Alberg vanaf elf meter de 3-1 maken, na een overtreding op Richard Jensen. Kaj de Rooij schoot de thuisploeg drie minuten later naar 3-2.

In de tweede helft zocht FC Eindhoven naar de gelijkmaker. Roda kreeg enkele kleine kansen op een grotere marge, maar benutte die niet. Iker Pozo mocht vlak voor tijd ongehinderd doorlopen richting het doel van Roda-keeper Youri Roulaux en schoot raak laag in de rechterhoek.

Wielrennen: NK tijdrijden geschrapt door nieuwe coronamaatregelen

19.09 uur: De NK tijdrijden, die voor 7 oktober op de kalender stonden, gaan niet door. De organisatie heeft dat na overleg met de wielerunie KNWU besloten. Het betekent ook dat de NK tijdrijden dit jaar niet meer plaatsvinden.

De organisatie laat weten het niet verantwoord te vinden om deelnemers vanuit heel Nederland naar Emmen te laten afreizen, nu de regering extra maatregelen heeft aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het beschermen van de gezondheid van vrijwilligers en medewerkers speelt ook een rol. Bovendien is het in het centrum van Emmen onmogelijk om publiek te weren bij de beoogde finishlocatie.

Het kampioenschap zou verreden worden voor de categorieën elite-vrouwen, elite-mannen en beloften-mannen. De kampioenen van 2019, Jos van Emden en Annemiek van Vleuten, blijven nu een jaar langer nationaal kampioen.

Wielrennen: Circus-Wanty Gobert krijgt status van WorldTourteam

18.01 uur: Circus-Wanty Gobert krijgt volgend jaar de status van WorldTourploeg en mag daardoor aan alle grote koersen deelnemen. De wielerploeg promoveert naar het hoogste niveau omdat het de licentie van het Poolse CCC kan overnemen.

Na Deceuninck - Quick-Step en Lotto Soudal wordt Circus-Wanty Gobert de derde Belgische ploeg in de WorldTour.

Bij Circus-Wanty Gobert staan de Nederlanders Boy en Danny van Poppel, Weskey Kreder en Maurits Lammertink onder contract.

Handbal: Bene-League gewoon in oktober van start

17.34 uur: De Bene-League voor handballers gaat zoals eerder gepland gewoon van start op 10 oktober. Dat hebben de Raad van toezicht en de organisator van de Belgisch-Nederlandse competitie maandag na overleg met de clubs afgesproken.

De recente ontwikkelingen rondom het coronavirus waren voor de betrokkenen reden om de start te heroverwegen. In zowel Nederland als België mag er echter binnen de geldende maatregelen gehandbald worden. De clubs zullen zich aan de maatregelen per land houden en de ontwikkelingen van het coronavirus worden op de voet gevolgd. Beide nationale bonden staan achter het besluit om op 10 oktober te beginnen, laat de organisatie weten. Het speelschema wordt mogelijk wel aangepast.

De HandbalNL League, die na het eerdere uitstellen van de Bene-League van start was gegaan op 5 september, wordt na het Bene-League-seizoen uitgespeeld en zal de landskampioen bepalen.

Voetbal: Makkelie fluit duel Zweden

15.15 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie leidt donderdag het duel tussen het Zweedse Malmö en Granada uit Spanje in de play-offs van de Europa League. Hij krijgt in Zweden langs de zijlijn assistentie van Mario Diks en Hessel Steegstra.

De winnaar van de wedstrijd in het Malmö New Stadium plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League. Van de Nederlandse clubs zijn Feyenoord en AZ al zeker van poulewedstrijden in de Europa League. PSV kan zich donderdag ten koste van het Noorse Rosenborg BK plaatsen.

Paardensport: KHS wil buitenseizoen verlengen

13.33 uur: De hippische federatie KNHS wil het seizoen in de buitenlucht verlengen. Dat zegt Theo Fledderus, directeur van de organisatie. „Wij roepen de verenigingen en organisatoren daartoe op. Sporten in de buitenlucht brengt vermoedelijk toch minder risico’s met zich mee.” Normaal stapt de paardensport in de herfst over naar het indoorseizoen, mogelijk komen er nu ’outdoor’ nog wat evenementen bij.

Fledderus zegt ’alle begrip’ te hebben voor de extra maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, die het kabinet bekendmaakte. „Maar natuurlijk brengt het ook voor ons extra druk met zich mee”, aldus de voormalig topman van sportkoepel NOC*NSF. „Geen kantine, geen publiek; dat betekent dat we opnieuw veel dingen moeten aanpassen.”

De KNHS bereidt zich zelfs al voor op nog strengere maatregelen. Fledderus: „We houden overal rekening mee. Sommige activiteiten die we al zijn opgestart breiden we uit. Online paardrijden bijvoorbeeld, om je proef te laten beoordelen. Naast grotere wedstrijden proberen we nu ook dat kleinere wedstrijden voor de fans via video of livestreams zijn te volgen. Zodat iedereen betrokken kan blijven, ook al zou er weer een lockdown komen.”

Duitse arts bekent sporters van doping te hebben voorzien

12:16 uur De Duitse sportarts Mark S. heeft voor een rechtbank in München bekend sinds 2012 sporters van doping te hebben voorzien. Volgens een door zijn advocaat voorgelezen verklaring ging het daarbij vooral om wintersporters en wielrenners.

De dokter gaf daarbij aan nooit uit te zijn geweest op persoonlijk gewin. Hij zegt bovendien nooit de gezondheid van de betreffende atleten in gevaar te hebben gebracht.

Mark S. wordt in maar liefst 150 gevallen verdacht van het verstrekken van verboden middelen. Hij werd in 2019 na huiszoekingen in zijn woonplaats Erfurt aangehouden.

Sparta niet akkoord met schorsing voor Pinto

09:38 uur Sparta is niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing voor Mica Pinto vanwege de rode kaart die hij zaterdag ontving in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Vlak voor rust werd de 27-jarige Luxemburger weggestuurd wegens hands.

„Speler en club gaan niet akkoord met dit schikkingsvoorstel en zullen later deze week toelichting geven aan de tuchtcommissie met als primaire doel dat de schorsing geseponeerd wordt”, aldus Sparta.

Het nog puntloze Sparta neemt het zondag thuis op tegen AZ.

IJshockey: Tampa Bay wint voor tweede keer Stanley Cup

08:16 uur De ijshockeyers van Tampa Bay Lightning hebben de Stanley Cup, het kampioenschap van Noord-Amerika, voor de tweede keer gewonnen. Ze versloegen de Dallas Stars in de zesde ontmoeting met 2-0 en kwamen daardoor in de serie op een niet meer te achterhalen voorsprong van 4-2.

De eerste keer dat de club uit Florida de prijs won was in 2004. Deze keer deden ze dat zonder toeschouwers, als gevolg van de in verband met de coronacrisis geldende protocollen.

Braydon Point en Blake Coleman maakten in het beslissende duel de doelpunten.

Voetbal: Liverpool nog zeker 2 duels zonder nieuweling Thiago

07:25 uur Liverpool speelt ten minste nog twee wedstrijden zonder Thiago Alcantara. Volgens trainer Jürgen Klopp is er sprake van een lichte blessure bij de Spaanse topspeler, die onlangs overkwam van Bayern München. Thiago ontbrak maandag ook al in het gewonnen duel met Arsenal.

Een week eerder had de middenvelder in het duel met Chelsea al wel zijn debuut gemaakt voor de Engelse kampioen. „Nu moet hij het even rustig aan doen”, aldus Klopp. „Het is niet anders. Grote zorgen maken we ons niet. Binnenkort is hij er weer bij.”

Details over de blessure gaf Liverpool niet. De titelverdediger heeft inmiddels de eerste drie duels van het nieuwe seizoen in de Premier League gewonnen.