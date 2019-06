’Zuur, maar ik heb ergere dingen meegemaakt’

In de Ronde van Spanje van 2016 soleert Robert Gesink op prachtige wijze naar de ritzege op de Aubisque. Ⓒ foto’s Getty Images & hollandse hoogte

Waar Chris Froome letterlijk en figuurlijk gebroken is en schietgebedjes in het ziekenhuis maakt dat hij er weer bovenop komt, is Robert Gesink vergevorderd in zijn herstel. De 33-jarige Varssevelder weet hoe het voelt om in de kreukels te liggen en om snerpende pijnen en de leegte van het niet kunnen fietsen te voelen. Net als Froome was Gesink in voorbereiding voor een grote ronde toen het noodlot eind april in Luik-Bastenaken-Luik toesloeg. „Helaas hoort dit soort dingen ook bij onze sport”, zo geeft Gesink aan dat valpartijen de risico’s van het vak zijn. Beiden missen door een valpartij de Tour de France.